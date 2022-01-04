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Gündem Bakan Varank'tan tokat gibi "bor mobil" cevabı!
Gündem

Bakan Varank'tan tokat gibi "bor mobil" cevabı!

Gazeteci Emre Özpeynirci'nin bor mobil üzerinden yaptığı yersiz eleştiriye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank binlerce beğeni alan bir cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-04 07:58:00 - 2022-01-04 07:59:41
Bakan Varank'tan tokat gibi "bor mobil" cevabı!

Gazeteci Emre Özpeynirci'nin algı çalışması sert kayaya çarptı. Bor mobil ile ilgili yanlış bilgiler üzerinden bir paylaşımda bulunan Özpeynirci'ye cevabı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank verdi.

Özpeynirci "Yaklaşık 10 yıldır hemen hemen her sanayi ve enerji bakanının test ettiği 'Bor Mobil' isimli borla çalışan prototip bir aracımız var. Anlamadığım nokta bu araç neden hiç bir geliştirme yapılmadan her yıl yeniden yeniden sahaya sürülüyor. Not: İlk foto 2012 son foto 2021..." diyerek bir paylaşımda bulundu.

Bu algı paylaşımının ardından Bakan Varank "Çünkü o araç ticari bir ürün olarak değil, bilim fuarlarında/bilim şenliklerinde gençlere farklı yakıt pili teknolojilerini öğretmek için sergileniyor. Belli ki sizin gibilere özel açıklama yapmak lazım. Yoksa gençler sizden çok daha kolay anlayabiliyor!" sözleriyle Özpeynirci'ye konu hakkında yanlış bilgilere sahip olup yorumda bulunduğunu hatırlattı.

 

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