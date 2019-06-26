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Bakan Varank Macaristan'da!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,Macaristan Başbakan Yardımcısı Zsolt Semjen ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 15:12
Bakan Varank Macaristan'da!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Budapeşte'de Macaristan Başbakan Yardımcısı Zsolt Semjen ile görüştü.

''Türkiye-Macaristan 6. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı''na katılmak üzere başkent Budapeşte'de bulunan Varank, Macaristan Başbakan Yardımcısı Zsolt Semjen ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Başbakanlık binasında gerçekleşen görüşme, gazetecilerin görüntü almasının ardından basına kapalı devam etti.

Görüşme yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 15:12
  1. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
  2. resmi temaslar
  3. Budapeşte
  4. Macaristan Başbakan Yardımcısı Zsolt Semjen
  5. Türkiye-Macaristan 6. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı

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