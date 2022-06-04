Bakan Varank, Kılıçdaroğlu'nun "Türkiye’de hiç fabrika açılmıyor" yalanına 41 fabrika açılışında cevap verdi!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aksaray Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "41 Fabrika Toplu Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, açılışı yapılan tesislerin yatırım değerinin 800 milyon lirayı bulduğunu dile getirdi.

Yatırımcıların yanında yer almaya devam ettiklerini belirten Varank, "41 tesisimizin hemen hemen hepsi için teşvik belgesi düzenledik. Bu fabrikalar yaklaşık 2 bin 500 vatandaşımıza istihdam oluşturacak. Elektronikten mekaniğe, ilaçtan kimyaya, gıdadan tekstile birçok alanda faaliyet gösteren 41 tesisimiz, şehrimizin ve ülkemizin üretim ve ihracat kapasitesini daha ileri noktalara taşıyacak." ifadelerini kullandı.

"Biz hayal satmıyoruz"

Varank, ülke için çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizler bu kadar yatırım yapıyorsunuz, bizler de bu kadar açılış yapıyoruz ama Türkiye'de maalesef benim hala çözemediğim birtakım suçlamalarla ben karşılaşıyorum. Muhalefet hala diyor ki 'Türkiye’de hiç fabrika açılmıyor' ve bunu sayıklaya sayıklaya ortada gezinmeye devam ediyorlar. Maalesef ana muhalefetin başındaki bu zat 'Acaba yarın kimi kandırayım' anlayışıyla gece yatıyor, sabah başka bir iddiayı ortaya atıyor. Geçen gün yine 'AK Parti hükümetleri hangi fabrikayı kurdu' diye bir açıklama yaptı. Ben bunu açıkçası bir gaf olarak görmek istiyorum. Çünkü böyle bir laf bile isteye söylenmez. Bu, olsa olsa bir dil sürçmesi olur. Bizim söyleye söyleye dilimizde tüy bitti. Sadece 2020 yılında küçük esnafından binlerce istihdam sağlayan büyük işletmelere kadar 13 bin 765 tesis, 2021 yılında 16 bin 269 tesis, 2022 yılının ilk dört ayında da 6 bin 797 tesis sanayi ekosistemine dahil oldu. Yani bu tesisler sıfırdan sanayi siciline kaydolarak üretime başladı."

Firma sahibi de Varank'a "Her şey için çok teşekkür ediyorum. Biz gerçekten yatırımımızı yaptık, daha da yatırım yapmaya devam ediyoruz. 3 ay sonra daha büyük bir fabrika açıyoruz. Orada da 150 kişiye istihdam sağlayacağız." yanıtını verdi.

Varank, bunun ardından "Ben buradan tekrar bir çağrı yapıyorum. Eğer 'Türkiye'de sanayi yok' diyen varsa, 'Türkiye'de fabrika açılmıyor' diyen varsa, bir zahmet gelsin Aksaray'ı ziyaret etsin." dedi.