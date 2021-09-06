Bakan Varank araçları inceledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST’te öğrencilerin yaptıkları elektrikli araçları inceledi. Varank, lise ve üniversite öğrencilerinden araçlar hakkında bilgi aldı. İncelemelerin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Varank, 17’nci Efficiency Challenge (EC) Elektrikli Araç ve 1’inci Liseler Arası Elektrikli Araç yarışlarının ilgi gördüğünü aktardı.

İlgi yoğun

Liselilerin bu yıl ilk defa yarışlara katıldıklarını anlatan Varank, şöyle devam etti: “Gerçekten liselilerin de ilgi göstermesinden memnunuz. TEKNOFEST kapsamında 35 farklı kategoride yarışmalar düzenliyoruz. Bunların roket yarışlarından insansız su altı yarışlarına kadar pek çok farklı alanı var. Buradaki amacımız, gençlerimizin geleceğin teknolojilerine yatkınlık sağlamaları, ileride başarılı birer mühendis bilim insanı olmaları. TEKNOFEST bütün heyecanıyla devam ediyor. 50 bine yakın takım, 35 farklı kategoride yarışmalara başvurdu. Elektrikli araçlara da 200 takımımız toplamda başvurdu ve gerçekten ilgi çok büyük.” Liselilerin takımlar oluşturup araçlarını tasarladıklarını ve ürettiklerini belirten Varank, “Tabii burada TÜBİTAK’ın büyük desteği var. Öğrencilerin birtakım ihtiyaçlarını karşılıyoruz, onlara mentorluk veriyoruz ama öğrencilerimiz kendi şehirlerindeki sanayilerden de destek alıyorlar. Gidip firmalardan destek, sponsorluk alıyorlar ve daha 16, 17 yaşında gençler kendileri oturup bir elektrikli araç tasarlayıp bunlarla yarışa giriyorlar” ifadelerini kullandı.

İnsana yatırım

Varank, bütün amaçlarının, gençleri teknolojiye ve bilime ısındırmak olduğuna işaret ederek, en önemli yatırımın insana yapılan yatırım olduğunun altını çizdi. Gençlere verdikleri bu desteklerin karşılığını gördüklerini vurgulayan Varank, “Bilim olimpiyatlarında son dönemde gerçekten çok başarılı işlere imza attılar. Buradaki yarışmalarda başarılı olan takımlar, bunların uluslararası versiyonlarında, roket yarışlarında, uydu yarışlarında önemli dereceler alıyorlar ve biz o gençlerimizle inşallah Türkiye’nin geleceğinde çok daha fazla işlere imza atacağız” değerlendirmelerinde bulundu.