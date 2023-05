Bakan Varank: 14 Mayıs'ta PKK kimi destekliyorsa onun karşısında durmamız lazım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i eleştiren Varank, "Karşımızda bir yıkım ekibi var. Bu yıkım ekibi gözünü öyle karartmış ki eski Türkiye'yi tekrar gündeme getirmeye çalışıyorlar. Koalisyonları gündeme getirmeye çalışıyorlar. Bakınız bu 7’li koalisyonun bir tane ortağı var, Meral Akşener. Geçen gün çıkmış utanmadan ne diyor biliyor musunuz? ‘Bu memlekette en rahat dönem koalisyonlar dönemiydi’. Biz hastane kuyruklarını çok iyi hatırlıyoruz. Terörün kol gezdiği zamanları çok iyi hatırlıyoruz. Belki Meral Akşener sırça köşkünde bakanlık yapıyordu ama bu millet terörden inim inim inliyordu. Her gün bombalar patlıyordu. Onun için bu koalisyonu getirmeye çalışanlara müsaade etmememiz lazım. Ve bu kirli pazarlığı o kadar arttırdılar ki değerli kardeşlerim. Şu anda sadece 7’li koalisyon kendi arasında pazarlık yapmıyor. Şu anda terör örgütleriyle pazarlık yapıyorlar. Kandil'deki sözde liderler her gün açıklama yapıyor. Ne diyorlar? ‘Hapisteki arkadaşlarımız 14 Mayıs'ta hapishaneden çıkacak’ diyorlar değil mi? Kime güvenip bunu söylüyorlar. Kılıçdaroğlu'na güvenip söylüyorlar. Sadece PKK mı? FETÖ her gün açıklama yapmıyor mu? ‘Biz Türkiye'ye döneceğiz. KHK'lıları tekrar askere, polise, adliyeye sokacağız’ demiyorlar mı? Kime güveniyorlar? Kılıçdaroğlu'na güveniyorlar. Ama bizim aziz milletimiz, bizim cefakar, vefakar milletimiz bu memleketi terör örgütlerine peşkeş çektirmez. Bunun karşısında durur. Onun için değerli kardeşlerim sağlam durmamız lazım. 14 Mayıs'ta PKK kimi destekliyorsa onun karşısında durmamız lazım. 14 Mayıs'ta FETÖ kimi destekliyorsa karşısında durmamız lazım” dedi.

'14 Mayıs'ta bu meydanda şükür namazı kılacağız’

Türkiye Yüzyılı’nı inşa edeceklerini söyleyerek, 14 Mayıs seçimleri için destek isteyen Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belki genç kardeşlerimiz bunu bilmez. O koalisyonları hatırlamaz. Onlara bunu çok güzel anlatmamız lazım. O sıkıntıları, bu memleketin neler çektiğini anlatmamız lazım. O gençlere şunu söylememiz lazım. ‘Size vadettikleri koalisyon. Ama Recep Tayyip Erdoğan ne vaat ediyor? Teknofest kuşağını vaat ediyor. İHA’ları, SİHA'ları, Togg’u yapan mühendisleri vaat ediyor’. Onun için gençlerin önüne hangi lider vizyon koyuyorsa, gençlere onu çok güzel anlatmamız lazım. Dik duracağız, sağlam duracağız. Bu terör örgütlerinin önünü açmayacağız. Ve Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta bu meydanda tekrar şükür namazı kılacağız. Zafer kutlaması yapacağız. Ama bunun yolu çok çalışmaktan geçiyor. 14 Mayıs'a kadar durmayacağız, dinlenmeyeceğiz. Hepimizin telefonu var. Orada telefon rehberlerimiz var değil mi? O rehberlerimizdeki her bir arkadaşımızı, eşimizi, dostumuzu arayacağız. Diyeceğiz ki, ‘Bu Türkiye'nin kader seçimi. Türkiye tam bağımsız kendi ayakları üzerinde mi duracak? Yoksa birilerinin ağzının içine bakan, başka ülkelerin peşinden giden bir ülke mi olacağız? Bunun kararını 14 Mayıs'ta vereceğiz. Senden bu seçimde oy istiyorum’ diyeceğiz. ‘Reise bir oy istiyorum, Cumhur İttifakı'na bir oy istiyorum diyeceğiz’. Eğer bunu yaparsak değerli kardeşlerim, emin olun başaramayacağımız hiçbir şey olmaz. Bakınız bu eski Türkiye kalıntıları var ya koalisyonu getirmek isteyenler var ya bakın bunları tarihin çöplüğüne gönderelim. Emin olun bu ülkenin geleceği çok farklı olacak. Bu ülkenin ufku daha aydınlık olacak. Kardeşliğimiz daha da pekişecek. Ve ondan sonra kararlılıkla Türkiye Yüzyılı’na hep birlikte ilerleyeceğiz. İnşallah Türkiye Yüzyılı’nı bizim evlatlarımız, gençlerimiz inşa edecek. Biz Türkiye'nin otomobilini elektrikli yaptık ya bizim evlatlarımız var ya hidrojenlisini yapacak. Biz şu anda uyduları uzaya gönderiyoruz ya bizim evlatlarımız insanlı uzay mekiklerini uzaya gönderecek. Çünkü biz istersek en iyisini yaparız. Örnek mi istiyorsunuz? İşte Türkiye'nin otomobili. Vatandaşlarımız bunu gördüğünde, ‘Helal olsun. İşte biz bunu yaptık. Allah devletimize zeval vermesin’ diyor. Bunu dedirtebilmek var ya dünyanın en mesut işi. Ve inşallah biz bu gururları size yaşatarak ve inşallah Türkiye'yi kalkındırarak, ekmeğimizi büyüterek Türkiye Yüzyılı’nı inşa edeceğiz.”