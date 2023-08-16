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16 Ağustos 2023: Günün Âyet ve Hadisi
Gündem Bakan Uraloğlu, stajyer öğrencilerle buluştu
Gündem

Bakan Uraloğlu, stajyer öğrencilerle buluştu

Yeniakit Publisher
2023-08-16 14:58:00 -
Bakan Uraloğlu, stajyer öğrencilerle buluştu

PTT Ahlatlıbel Tesisleri'nde düzenlenen program kapsamında öğrenciler ile buluşan Bakan Uraloğlu, kendi hayatından kesitler anlatıp, çok okuma ile disiplinli ve düzenli çalışmanın önemine dikkati çekti. Uraloğlu, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın size ne kadar kıymet verdiğini yakından şahitlik edenlerden biriyim. Bilgi ve kültür ile donanım çok önemli. Geniş bir perspektife sahip olmak, farklı düşüncelere açık olmak ve çokça okumak gelecekteki kariyerlerin temel taşlarından biridir. Aynı zamanda dil becerilerinin geliştirilmesi bireyin kendini ifade etme kabiliyetini artırır. İletişimdeki başarının da anahtarıdır" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Ulusal Staj Programı Kariyer Buluşması' kapsamında üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

PTT Ahlatlıbel Tesisleri'nde düzenlenen program kapsamında öğrenciler ile buluşan Bakan Uraloğlu, kendi hayatından kesitler anlatıp, çok okuma ile disiplinli ve düzenli çalışmanın önemine dikkati çekti. Uraloğlu, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın size ne kadar kıymet verdiğini yakından şahitlik edenlerden biriyim. Bilgi ve kültür ile donanım çok önemli. Geniş bir perspektife sahip olmak, farklı düşüncelere açık olmak ve çokça okumak gelecekteki kariyerlerin temel taşlarından biridir. Aynı zamanda dil becerilerinin geliştirilmesi bireyin kendini ifade etme kabiliyetini artırır. İletişimdeki başarının da anahtarıdır" dedi.


'198 MİLYAR DOLAR YENİ YATIRIM YAPMAYI HEDEFLİYORUZ'
ÖNE ÇIKAN VİDEO


Öğrencilere Türkiye'nin ulaşım ve iletişim geleceğinden de bahseden Uraloğlu, "Bakanlığımızın 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı'nda; ülkemiz nüfusunun 2023'te 87 milyona, 2029'da 92,5 milyona, 2035'te 98 milyona ve 2053'te de 112,6 milyona çıkacağı öngörülüyor. Dünyadaki geleceğin ulaşımını yönlendiren küresel etkenlerden; şehirleşme, sürdürülebilirlik, yeni nesil ve akıllı ulaşım sistemlerini önceliyoruz. Ayrıca 2023'te 8,39 milyon olarak öngördüğümüz öğrenci nüfusumuzun 2053'te 10,84 milyona çıkacağını öngörerek, yeni nesil bilişim ve teknoloji ulaşım modlarına ağırlık veriyoruz. Tüm ulaşım modlarımızda; bütünleşik, etkileşimli, teknolojinin maksimum olarak kullanıldığı, çevreci bir ulaşım sistemlerinin yaygınlaştırılması için gayret ediyoruz. 5'er yıllık planlamalarla demir yolu, kara yolu, deniz yolu, hava yolu ve haberleşme için 198 milyar dolar yeni yatırım yapmayı hedefliyoruz. 2053 yılına kadar; otoyol uzunluğumuzu 3 bin 633 kilometreden 8 bin 325 kilometreye ve demir yolu ağımızı 28 bin 590 kilometreye yükseltmeyi, Yüksek Hızlı Tren ve Hızlı Tren bağlantısına sahip olan il sayımızı 8'den 52'ye arttırmayı, liman tesisi sayımızı 217'den 255'e ulaştırmayı, havalimanı sayımızı 57'den 61'e çıkarmayı, lojistik merkez sayımız da 13'ten 26'ya ulaştırmayı hedefliyoruz" diye konuştu. Uraloğlu, konuşmasının ardından öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. 

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