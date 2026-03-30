Bakan Uraloğlu: Milli kaynaklar çöpe değil, geleceğe yatırılıyor
Batı dünyasının "tüket ve yok et" felsefesine karşı, Anadolu’nun "israf haramdır" düsturunu bayraklaştıran Sıfır Atık hareketi, Türkiye’nin yeşil kalkınma hamlesinde lokomotif rolü üstleniyor. Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından kabul edilen bu anlamlı günde, Türkiye’nin sürdürülebilir gelecek vizyonuna dikkat çekti. Ulaştırma projelerinden altyapı yatırımlarına kadar her alanda doğayı merkeze alan bir yaklaşım sergilediklerini vurgulayan Uraloğlu, milli kaynakların heba edilmemesi için kararlılık mesajı verdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ülkenin kaynaklarını koruyan geri dönüşüm anlayışını yaygınlaştırdıklarını, doğayla uyumlu üretim ve tüketim alışkanlıklarını güçlendirdiklerini belirtti.
Bakan Uraloğlu, NSosyal hesabından, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'ne ilişkin paylaşımda bulundu.
"Sıfır Atık" yaklaşımının sürdürülebilir bir gelecek vizyonuyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hayata geçirildiğini belirten Uraloğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun ilan ettiği 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün kapsamına dair şu ifadeleri kullandı:
"Kaynaklarımızı koruyan geri dönüşüm anlayışını yaygınlaştırıyor, doğayla uyumlu üretim ve tüketim alışkanlıklarını güçlendiriyor, gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Daha yeşil, daha sürdürülebilir bir Türkiye için."
