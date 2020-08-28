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Otomotiv Bakan Türkiye'de üretilecek yeni otomobili açıkladı! Yüzde 60 yerli olacak
Otomotiv

Bakan Türkiye'de üretilecek yeni otomobili açıkladı! Yüzde 60 yerli olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hyundai İ20 Seri Üretime Başlama Töreni'nde yaptığı açıklamada bu fabrikada üretilen i20'nin dünyadaki üretimin yaklaşık yüzde 50'sini karşıalyacağını belirterek "Üretilen i20 otomobillerinin yerlilik oranı yüzde 60'ın üzerinde." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-28 12:50:00 -
Bakan Türkiye'de üretilecek yeni otomobili açıkladı! Yüzde 60 yerli olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hyundai i20 Seri Üretim Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Üretilen i20 otomobillerin yerlilik oranının yüzde 60'ın üzerinde olacağını belirten Bakan Varank, üretimin yüzde 90 gibi büyük bir kısmının ise ihraç edileceğini duyurdu.

"Avrupa'da lider olmak istiyoruz"

2030 yılı planlarına ilişkin de konuşan Varank, "2030'da elektrikli, bağlantılı, otonom hafif ve ağır ticari araçlar üretiminde Avrupa'da lider, dünyada ilk 5 ülke arasında olmak istiyoruz." dedi.

"Pozitif trend devam ediyor"

Bakan Varank, bugün açıklanan ekonomik güven endeksi verilerine ilişkin de konuştu. Olumlu ve pozitif tendin devam ettiğini belirten Varank, "Dolayısıyla vatandaşımızın önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerinin pandemi dönemine göre daha olumlu olduğu sonucuna bu rakamlardan ulaşabiliriz." şeklinde konuştu.

Pandemi sürecinde de çalışıldı

Varank, i20'nin yeni üretim modelinin üretileceği bu hat için çalışmaların pandemi sürecinde de devam ettiğini belirterek, "Devlet kurumlarımızın da desteği ile birlikte Hyundai bu zorlu dönemde bu yatırımı hayata geçirmeyi başardı, bu başarı için kendilerini tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak bizler de bunun bir parçası olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

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