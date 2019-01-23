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Bakan Turhan açıkladı: Yasak kalkıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Süleymaniye uçuşlarıyla ilgili yasağın 25 Ocak itibarıyla kaldırılacağını açıkladı.

23 Ocak 2019 Çarşamba 10:14
Bakan Turhan açıkladı: Yasak kalkıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Süleymaniye'ye uçuş yasağının 25 Ocak'ta kaldırılacağını duyurdu. İstanbul - Süleymaniye hattında haftalık 7 sefer yapılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Irak merkezi hükümetinin yayımladığı NOTAM kapsamında 29 Eylül 2017'de Erbil ve Süleymaniye havalimanlarının uluslararası trafiğe kapatıldığını hatırlattı.

Türk hava yolu işletmelerinin de bu noktalara düzenlediği seferlerin durdurulduğunu ifade eden Turhan, "Ülkemiz de 17 Ekim 2017 itibarıyla Türk hava sahasından buralara yapılan tüm uçuşları durduracak şekilde NOTAM yayınladı" diye konuştu.

Yeniden başlanacak

Erbil ve Süleymaniye havalimanlarındaki kontrolün Irak merkezi hükümetine devredilmesiyle 15 Mart 2018'de uçuş yasağının Irak makamlarınca kaldırıldığına dikkati çeken Turhan, böylece Türkiye'den Erbil'e seferlerin yeniden başladığını, Süleymaniye yasağının ise devam ettirildiğini bildirdi.

Turhan, Süleymaniye uçuşlarıyla ilgili yasağın 25 Ocak itibarıyla kaldırılacağını belirterek "THY tarafından İstanbul-Süleymaniye hattında haftalık 7 sefer yapılacak şekilde uçuşlar yeniden başlayacak" dedi.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 10:14
  1. İstanbul
  2. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan

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