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Gündem Bakan Tunç'tan Orta Vadeli Program'a ilişkin açıklama!
Gündem

Bakan Tunç'tan Orta Vadeli Program'a ilişkin açıklama!

Yeniakit Publisher
2023-09-06 23:58:00 - 2023-09-07 00:20:26
Bakan Tunç'tan Orta Vadeli Program'a ilişkin açıklama!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Orta Vadeli Program'a ilişkin bakanlık olarak atacakları adımları duyurdu.

Türkiye ekonomisinin gelecek 3 yılı için yol haritası olan Orta Vadeli Program (OVP) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bakanlık olarak Orta Vadeli Program’a yönelik atılacak adımları duyurdu.

Bakan Tunç, şu ifadeleri kullandı:

Programda, İş ve yatırım ortamında bürokratik ve hukuki öngörülebilirliğin güçlendirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik tedbirlere öncelik verilmesi kararlaştırılmıştır. Adalet Bakanlığı olarak, yargıda ihtisaslaşmanın geliştirilmesi, tahkim başta olmak üzere Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin etkinliğinin artırılması, yargılama süreçlerinin etkinleştirilmesi, İstanbul Tahkim Merkezi’nin yapısının güçlendirilerek küresel görünürlüğünün artırılması, yatırım ortamının iyileştirilmesine ve yatırım ortamını etkileyen mevzuat değişikliklerinde öngörülebilirliği artırmaya yönelik özel sektör ile kamu kurumları arasındaki koordinasyonun sağlanması, hususları başta olmak üzere; iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesine ve hukuki öngörülebilirliğin güçlendirilmesine yönelik adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz.

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