Bakan Tunç'tan masumiyet karinesi açıklaması: 1 milyon kişi...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, masumiyet karinesinin korunması amacıyla hayata geçirilen lekelenmeme hakkı kapsamında verilen kararı yazılı açıklamayla duyurdu.

Bakan Tunç, yaptığı açıklamada, 2017'de Ceza Muhakemesi Kanunu'nda lekelenmeme hakkına ilişkin yapılan değişiklik doğrultusunda hiç kimsenin haksız, temelsiz ve yersiz suçlamalarla muhatap olmamasının sağlandığını aktardı.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği 25 Ağustos 2017 tarihinden bugüne kadar toplam 1 milyon 435 bin 596 ihbar dosyası açıldığını belirten Tunç, bu dosyalardan 1 milyon 81 bin 129'u hakkında soruşturmaya yer olmadığına karar verildiğini açıkladı.

İnsan hakları anlayışının en önemli noktalarından biri olan lekelenmeme hakkının, suçsuzluk ya da masumiyet karinesini de kapsadığını ve geniş bir kavram olduğunu kaydeden Adalet Bakanı Tunç, "Soruşturmaya yer olmadığı kararı ile mesnetsiz ihbar ve şikayete maruz kalan vatandaşlar, şüpheli sıfatı almıyor, verilen karar ayrı bir sisteme kaydediliyor ve kişinin toplum nezdinde zarar görmesinin önüne geçiliyor." sözlerini kullandı.