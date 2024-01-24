Bakan Tunç X'ten paylaştı: Adalet kapısı olan saraylarımızı fiziki ve teknik altyapısını güçlendiriyoruz çağrısı yaptı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Adalet hizmetlerimizin fiziki ve teknik altyapısını; teknolojik imkanlarla donatılmış, çağın gerekliliklerine uygun, depreme dayanıklı yeni Adalet Saraylarımızla güçlendiriyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda, Adaletin Yüzyılı'nı inşa etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adalet hizmetlerimizin fiziki ve teknik altyapısını; teknolojik imkanlarla donatılmış, çağın gerekliliklerine uygun, depreme dayanıklı yeni Adalet Saraylarımızla güçlendiriyoruz. Vatandaşlarımızın adalete açılan kapısı olan modern Adalet Saraylarımızla Türkiye Yüzyılı'nda, Adaletin Yüzyılı'nı inşa etmeye devam edeceğiz" dedi.