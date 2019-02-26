Bakan tarımsal üretim teşvik reformunu duyurdu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sera yatırımı yapmak isteyenler için minimum arazi kapasitesini 40 dekardan 20 dekara indiriyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Gelişmiş bölgelerde sera yatırımı yapmak isteyenler için minimum arazi kapasitesini 40 dekardan 20 dekara indiriyoruz. Bakın bu reform, tarımsal üretimi teşvik eden bir reform. Temel amacımız arz artışları yoluyla, sebze-meyve fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek." dedi.

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