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Bakan tarımsal üretim teşvik reformunu duyurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sera yatırımı yapmak isteyenler için minimum arazi kapasitesini 40 dekardan 20 dekara indiriyoruz" dedi.

26 Şubat 2019 Salı 11:25
Bakan tarımsal üretim teşvik reformunu duyurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Gelişmiş bölgelerde sera yatırımı yapmak isteyenler için minimum arazi kapasitesini 40 dekardan 20 dekara indiriyoruz. Bakın bu reform, tarımsal üretimi teşvik eden bir reform. Temel amacımız arz artışları yoluyla, sebze-meyve fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek." dedi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 11:25
  1. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

YORUM YAZ

  • Tevfik BaşaranTevfik Başaran1 sa önce
    Sanayi ve teknoloji bakanının tarım reformu yapması dış güçleri adeta şaşırtır, bocalatır. Bu hareketle bakanların tam saha pres tam saha savunma yaptığı ve forvetin gerekirse defansa gelip top çıkardığı bir bakanlar kurulu havası verilmiş. Teknoloji bakanından tarım arazisi reformu gelmesi biz Türklerin ne kadar çılgın olduğumuzun göstergesi. Kimse aklımızla dalga geçmesin.

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