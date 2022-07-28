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Siyaset Bakan Süleyman Soylu’dan Akşener’e cevap!
Siyaset

Bakan Süleyman Soylu’dan Akşener’e cevap!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e verilerle cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-28 17:19:00 -
Bakan Süleyman Soylu’dan Akşener’e cevap!

 yeniakit  Ankara 

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “Anlat İstanbul” programı kapsamında yaptığı konuşma esnasında, “Yüz liraya uyuşturucu satılıyorsa bazıları görevini yerine getirmiyor demektir” ifadeleri ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu hedef almıştı. Akşener’in skandal ifadelerine Soylu’dan cevap geldi.

Soylu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Meral Hanım; Siyaseti yanlış öğrenmişsiniz, bunda bizim de payımız var. Uyuşturucuda tarihin en güçlü sonuçlarını alıyoruz. "Başbakan olacağın"(!) 15 Temmuz sonrası, uyuşturucu ölümleri 941'den, 2021 sonunda 270’e düştü. Tarihin en büyük uyuşturucu yakalamalarını yapıyoruz. Uyuşturucunun kökünü kurutacağız... Meral Hanım; Oturduğun büyükelçilere Batı'nın halini bir sor. Ha unutmadan, Stajyer Bakanlığın döneminde kaptagonu iyi bilirdin. Kaç liraydı sahiden?” ifadelerini kullandı.

 

 

 

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Yorumlar

Avb

Kadın bir ayağın çukurda bu dünya hırsıyla halin nice olur senin ömrünün sonuna gelmişsin Tevbe et umulurki kurtulursun

Ahmet SARGIN

Helal olsun Soylu Adam.
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