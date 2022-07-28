Bakan Süleyman Soylu’dan Akşener’e cevap!

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “Anlat İstanbul” programı kapsamında yaptığı konuşma esnasında, “Yüz liraya uyuşturucu satılıyorsa bazıları görevini yerine getirmiyor demektir” ifadeleri ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu hedef almıştı. Akşener’in skandal ifadelerine Soylu’dan cevap geldi.

Soylu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Meral Hanım; Siyaseti yanlış öğrenmişsiniz, bunda bizim de payımız var. Uyuşturucuda tarihin en güçlü sonuçlarını alıyoruz. "Başbakan olacağın"(!) 15 Temmuz sonrası, uyuşturucu ölümleri 941'den, 2021 sonunda 270’e düştü. Tarihin en büyük uyuşturucu yakalamalarını yapıyoruz. Uyuşturucunun kökünü kurutacağız... Meral Hanım; Oturduğun büyükelçilere Batı'nın halini bir sor. Ha unutmadan, Stajyer Bakanlığın döneminde kaptagonu iyi bilirdin. Kaç liraydı sahiden?” ifadelerini kullandı.