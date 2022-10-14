Bakan Süleyman Soylu acı haberi duyurdu: 14 vatandaşımız hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, maden ocağındaki patlama nedeniyle Amasra'ya geldi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Bakan Soylu, "110 kardeşimiz burada çalışıyordu. Bir kısmı kendisi çıktı. Şu ana kadar hastaneye 21 kardeşimiz intikal etti. Maalesef 14 kardeşimiz hayatını kaybetti" dedi.

3 kişinin yoğun bakımda olduğunu aktaran Soylu, "Yanık olanların bir kısmının İstanbul'a intikali konusunda gerekli tüm hazırlıklar gerçekleşiyor" diye konuştu.