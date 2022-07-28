Bakan Soylu'dan Akşener'e çok sert 'uyuşturucu' cevabı! 'Stajyer bakanlığın döneminde 'kaptagon' kaç liraydı?'

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İP Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye'nin uyuşturucu ile mücadelesini hedef alıp, akla ziyan ifadeler kullandı.

"100 liraya uyuşturucu satılıyorsa bu ülkede, o zaman bu uyuşturucu ucuz demektir ve bu ülkenin içine giriyor demektir." şeklinde ilginç bir tespit öne süren İP'li Akşener, "Bir ülkede uyuşturucu ucuzsa, bilin ki her şey tatildir. Bir ülkede uyuşturucu pahalıysa bilin ki görev yerine getirilmektedir. 100 liraya uyuşturucu satılıyorsa bu ülkede, o zaman bu uyuşturucu ucuz demektir ve bu ülkenin içine giriyor demektir ve bazıları da görevini yerine getirmiyor demektir." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'dan sert cevap!

İçisleri Bakanı Süleyman Soylu, İP'li Akşener'e Twitter hesabından cevap verdi.

Mesajına, "Meral Hanım; Oturduğun büyükelçilere Batı'nın halini bir sor." ifadesi ile başlayan Soylu, Akşener'in bakanlık dönemini hatırlatarak, "Ha unutmadan, Stajyer Bakanlığın döneminde kaptagonu iyi bilirdin. Kaç liraydı sahiden?" diye sordu.

"Tarihin en büyük uyuşturucu yakalamalarını yapıyoruz. Uyuşturucunun kökünü kurutacağız..." sözleri ile uyuşturucuyla mücadelede kararlılık mesajı veren Bakan Soylu, şöyle devam etti:

Meral Hanım; Siyaseti yanlış öğrenmişsiniz, bunda bizim de payımız var. Uyuşturucuda tarihin en güçlü sonuçlarını alıyoruz. "Başbakan olacağın"(!) 15 Temmuz sonrası, uyuşturucu ölümleri 941'den, 2021 sonunda 270’e düştü.