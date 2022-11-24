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Gündem Bakan Soylu 'tek seferde en yüksek' diyerek duyurdu! İstanbul'da dev operasyon
Gündem

Bakan Soylu 'tek seferde en yüksek' diyerek duyurdu! İstanbul'da dev operasyon

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da 16-23 Kasım arasında düzenlenen operasyonlarda 3 ton 533 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-11-24 10:13:00 -
Bakan Soylu 'tek seferde en yüksek' diyerek duyurdu! İstanbul'da dev operasyon

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, Türkiye'de, tek seferde en yüksek metamfetamin yakalamasının gerçekleştiğini bildirdi.

Bakan Soylu, İstanbul'da 3 ton 533 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini, bunun Türkiye'de tek seferde en yüksek yakalama miktarı olduğunu bildirdi.

Bakan Soylu, "İstanbul'da 6 aylık takibin ardından 16-23 Kasım arasındaki operasyonlarda, 3 ton 533 kilo metamfetamin ele geçirildi, 12 kişi tutuklandı, 10 kişi hakkında adli işlemler sürüyor. İstanbul Emniyetimize tebrikler." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Vatandaş

Eskişehir chp belediyesi an itibarı ile şebeke suyuna %70 zam yaptı. Daha üç ay önce %40 zam yapmıştı. Son üç yılda %179 zam yapmış oldu. Alternatif gelir kaynakları üretemeyen su giderlerini dahi sübvanse edemeyen çözümü zam yapmakta bulup vatandaşı dar boğaza sokan chp bu kafayla 1000 yıl iktidar olamazsınız yazık size oy verenlere de. Chp nin başarısız belediye yönetimi ve sürekli suçlama siyaseti politikasını asla kabul etmiyor reddediyoruz.

ramses

Soysuzuların ifiaralarıyla işimiz olmaz mafyaya tarihi darbeler arda arda geliyor ;diğital çeteler ,çek senet mafayları ;işkur hırsızları torbacıların kökü kurıyor!,avlanıyor bin soysuz BİR SOYLU yeter!
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