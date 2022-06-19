Bakan Soylu paylaştı: Hayalet şehirden emin beldeye...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Barış Pınarı Harekatı'yla terörden temizlenen Akçakale’nin karşısında bulunan Suriye’nin Tel Abyad kentine gitti.

İnsanların güvenilir bir şekilde hayatını devam ettirdiği, hayatın olağan akışının normalleştiği Tel Abyad'da incelemelerde bulunduklarını söyleyen Bakan Soylu, çalışmalar hakkında da bilgiler verdi.

Fırat Kalkanı bölgesi Cerablus ve El Bab ile Tel Abyad ve Resulayn'da, İdlib'deki biriket evlerden sonra 240 bin konutluk 13 ayrı bölgede bir proje çalışmasının gerçekleştirildiğini belirten Soylu, “Yaklaşık 1200 dönümlük bir arazi burası. Birinci etapta 64 bin kişinin oturması planlanıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız 13 bölgede 240 bin konut yapılabileceğini paylaşmıştı. Konut yapılacak alanlara arkadaşlarımız daha önce geldiler. Konut nerede yapılacak, nasıl donatı gerçekleştirilecek, sanayisi nasıl olacak, tarımı nasıl daha verimli hale getirilebilecek bütün bunlarla ilgili çalışmalar yaptılar. Biz de hem yerinde görebilmek hem de tekrar değerlendirebilmek için buradayız. Buradan bir kez daha ülkemizde misafirlerimiz olan Suriyeli kardeşlerimize bilgi vermek istiyorum. Gönüllü, onurlu ve güvenli bir şekilde geri dönmelerini teminen böyle bir çalışmayı başlattık ve inşallah uluslararası insani yardımlar çerçevesinde de bu çalışmalar bir vesileyle sona erecektir.” dedi.

Emin belde Tel Abyad

Bakan Soylu bugün yaptığı sosyal medya paylaşımında ise, "Hayalet şehir Tel Abyad'dan, emin belde Tel Abyad'a... Hayatın normal akışına döndüğü; marketinden tekstil atölyelerine, huzur ve güven ortamından kardeşliğine kadar bir coğrafyayı nasıl emin bir belde getirdiğimizin resmidir Tel Abyad..." dedi ve bir video paylaştı.