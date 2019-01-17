0553 313 94 23

Bakan Soylu Katar'da başbakanla görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi ziyaretler kapsamında Katar'da Başbakan ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani ile görüştü.

17 Ocak 2019 Perşembe 16:14
Bakan Soylu Katar'da başbakanla görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi ziyaretler kapsamında temaslarını sürdürdüğü Katar'ın başkenti Doha'daki Başbakanlık'ta Halife Al Sani ile bir araya geldi.

Kabul, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani arasındaki dostluğun diğer kurumlarda da devam ettirilmesinin görüşüldüğü kabulde, iki ülke arasındaki dostluğun da sürdürülmesi gerektiği bildirildi.

Türkiye ile Katar arasındaki stratejik iş birliğinin bir parçası olarak yapılan ziyarette Afganistan, Pakistan ve İran hattındaki düzensiz göçün yönetilmesi, uyuşturucuyla mücadelede iş birliğinin devam ettirilmesi ve ülkelerin bulunduğu coğrafyalardaki terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesi ve terörle mücadele konuları ele alındı.

Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani'nin görüşmede, Türkiye'nin düzensiz göç, uyuşturucu ve terörle mücadeleyle güvenlik alanındaki bilgi birikiminden Katar'ın faydalanabileceğini söylediği öğrenildi.

Sporda güvenlik tedbirlerini yerinde inceleyecekler

Kabulde ayrıca şu ana kadar 36 eğitim programıyla 600 Katar polisine eğitim verildiği, 14 eğitim programının da planlandığı kaydedildi, spor güvenliği konusunda deneyimli Türkiye'nin, 2022'de Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası için her türlü bilgi ve tecrübeyi paylaşabileceği vurgulandı.

Bu kapsamda 31 Ocak'ta Katar'dan Türkiye'ye gelecek bir heyetin, toplumsal olaylar ve şehir güvenliğine ilişkin Türk uzmanlar tarafından bilgilendirileceği , İstanbul'da bir Süper Lig maçına götürülerek güvenlik tedbirlerinin yerinde incelenmesine imkan sağlanacağı aktarıldı.

Heyete, Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi Başkanlığınca toplumsal olaylara müdahale konusunda sunum yapılacağı, ayrıca ziyaret sırasında toplumsal olaylara ilişkin tatbikat düzenleneceği bildirildi.

Görüşmeye, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tuğgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Savaş Ünlü ve Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi Başkanı Cüneyt Ünal da katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 16:14
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani
  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  5. katar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TBMM Genel Kurulu
    1. TBMM Genel Kurulu
    2. Afrika'nın en köklü kabilelerinden..
    3. YSK seçmen kaydı sorgulama nasıl..
    4. CHP'li Soyer sessizliğini bozdu: Aziz..
    5. Basın kartı yenileme başvuruları başladı
    6. Hepsiburada, 2018'in anne, bebek ve..
    7. Yemen halkının yüzde 80'i yardıma muhtaç
    8. Manisa'da kışladaki gıda zehirlenmesi..
    9. Beşiktaş gurbetçi gençle anlaştı!
    10. 2019 MSÜ başvuruları başladı mı? |..
    11. Yargıtay'da daire başkanlığı seçimleri
    12. Kentte alarm verildi! Havalimanı yolu..
    13. Genelkurmay çatı davası
    14. AK Parti'den flaş 'seçim anketi'..
    15. Mali'de Tuareglere saldırı: 34 ölü
    16. Küçükelmalı Tabiat Parkı'ndaki göletin..
    17. Donma tehlikesi geçiren kınalı keklik..
    18. 24 Haziran'da olmadı... CHP'li isim..
    19. Kırşehir'de başına buz parçası düşen..
    20. CHP'den "üretici soğan üretmekten..
    En gözde 'kediciği' de Adnan Oktar'ı sattı! Bomba itiraflar
    En gözde 'kediciği' de Adnan Oktar'ı sattı! Bomba itiraflar
    CHP-İP ittifakı HDP'li ismi aday gösterdi!
    CHP-İP ittifakı HDP'li ismi aday gösterdi!
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'

    Günün Karikatürü

    17 Ocak 2019
    Telefonuna el koyan babasını polise ihbar etti
    Telefonuna el koyan babasını polise ihbar etti
    Başörtüsü düşmanı zır cahiller Nutuk bile okumuyor! İşte Atatürk'ün Türk kadını için yazdığı cümleler...
    Başörtüsü düşmanı zır cahiller Nutuk bile okumuyor! İşte Atatürk'ün Türk kadını için yazdığı cümleler...