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Gündem Bakan Soylu iyi haberi duyurdu: Yarından itibaren başlıyor
Gündem

Bakan Soylu iyi haberi duyurdu: Yarından itibaren başlıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yeşil pasaportlarda iyileştirme yapıldığını belirterek, yarından itibaren yeni uygulamaya geçileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-08-19 01:21:00 -

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, NTV'de gündeme dair soruları cevapladı. Bakan Soylu, şubat ayından itibaren kendi pasaportumuzun üretimine başlandığını belirtirken, talep artışından dolayı 30 gün geriden gelindiğini açıkladı. Soylu, "Yeşil pasaportta sıkıntı içerisindeyiz. 25'inde Cumhurbaşkanımızın da duyurduğu bugünkü pasaporttan daha güvenli pasaportu üretmeye başlıyoruz. Aralık ayında seri üretime geçmiş olacağız" dedi.

Yeşil pasaport müjdesi

Bakan Soylu, yeşil pasaportlarda iyileştirme yaptıklarını, 5 yıldan 10 yıla çıkarıldığını aktarırken, "Elinde yeşil pasaportu 5 yıllık süresi dolanlar değiştirmesinler. Yarından itibaren onların da süresini 10 yıla çıkaracak değişikliği yapacağız" açıklamasında bulundu.

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Yorumlar

csn

zaten düz vatandaslar vize duvarinda sürünüyorlar cikis vergisi vs umurunda degiller varsa yoksa vip lilere sirf hizmet anlayisi. yesil pasaport kimler aliyor bi de siralasaydi.
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