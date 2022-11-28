Bakan Soylu duyurdu: İstanbul'da ele geçirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Beylikdüzü'nde yapılan uyuşturucu operasyonunda, 500 kilo 750 gram metamfetamin ve 169 kilo kimyasal katkı maddesi ele geçirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Beylikdüzü'nde yapılan uyuşturucu operasyonunda, 500 kilo 750 gram metamfetamin ve 169 kilo kimyasal katkı maddesi ele geçirildiğini duyurdu.
Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Beylikdüzü'nde operasyon düzenlediğini açıkladı.
Operasyon sonucu 500 kilo 750 gram metamfetamin ve 169 kilo kimyasal katkı maddesi ele geçirildiğini duyuran Soylu, "İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze ve kahraman polislerimize tebrikler" ifadesini kullandı.