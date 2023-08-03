Bakan Şimşek İstanbul'da JP Morgan ile görüşecek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan'ın İstanbul'da düzenleyeceği toplantıya katılacağı bildirildi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan'ın İstanbul'da düzenleyeceği toplantıya katılacağı bildirildi.
Merkezi ABD'de bulunan yatırım bankası JP Morgan’ın yarın İstanbul’da düzenleyeceği toplantıya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in katılacağı belirtiliyor.
VOA Türkçe'nin haberine göre Reuters, haberi, ajansa konuşan bazı kaynaklara dayandırdı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, TCMB ve JP Morgan, Reuters haber ajansının bilgi talebine yanıt vermedi.
Reuters haber ajansına konuşan kaynaklardan biri, Şimşek'in seçimden bu yana yeni yönetimin ekonomiye yönelik aldığı önlemlerin ayrıntılarını yatırımcılarla paylaşacağını söyledi.
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