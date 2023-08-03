  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu nasıl zafer! Yunan yağmaladı, parası bizden çıktı

KAAN'dan müthiş haber: Azerbaycan'dan sonra bir ülke ile daha ortaklık kuruluyor

Megakenti hizmetsizliğe mahkûm eden İmamoğlu şimdi de susuzluğa sürüklüyor! İstanbul’un başına gelmiş en büyük felaket

PKK saflarında yer alan Alman terörist EX

Ege adalarına ABD kıskacı: Yunanın sevinç çığlığı... Böyle duyurdular: "Mavi Vatan denize gömüldü"

Şu Lozancıların yatacak yeri yok! Laikliğe geçmemizi Batılı devletler istememiş!

Evli kadına mesaj atan dolmuşçuyu o öldürmüş! Eşime mesaj attığını görünce beynimden vurulmuşa döndüm

Temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı

Renault 2023 Toros modelini tanıttı! Türkiye’nin açık ara en ucuz elektriklisi olacak

Kafayı sıyıran bakan İsrail polisine seslendi! Bakan sokaklarda kan dökün çağrısı yaptı
Ekonomi Bakan Şimşek İstanbul'da JP Morgan ile görüşecek
Ekonomi

Bakan Şimşek İstanbul'da JP Morgan ile görüşecek

Yeniakit Publisher
2023-08-03 17:53:00 -
Bakan Şimşek İstanbul'da JP Morgan ile görüşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan'ın İstanbul'da düzenleyeceği toplantıya katılacağı bildirildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan'ın İstanbul'da düzenleyeceği toplantıya katılacağı bildirildi.

Merkezi ABD'de bulunan yatırım bankası JP Morgan’ın yarın İstanbul’da düzenleyeceği toplantıya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in katılacağı belirtiliyor.

VOA Türkçe'nin haberine göre Reuters, haberi, ajansa konuşan bazı kaynaklara dayandırdı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, TCMB ve JP Morgan, Reuters haber ajansının bilgi talebine yanıt vermedi.

Reuters haber ajansına konuşan kaynaklardan biri, Şimşek'in seçimden bu yana yeni yönetimin ekonomiye yönelik aldığı önlemlerin ayrıntılarını yatırımcılarla paylaşacağını söyledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mustafa

Kargalar üşüştü. Kim kovacak dermişim
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23