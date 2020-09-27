Bakan Selçuk ve Ersoy’dan Türk Dil Bayramı paylaşımı

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Türkçe ve Türk Kültürü ders kitaplarımızla dünyanın dört bir yanındayız. Yurt dışındaki çocuklarımız Türkçeyi daha iyi öğrensin ve Türk kültürünü yakından tanısın diye dünya çapında bir çabanın içindeyiz. Bu çabanın öyküsü, #TürkDilBayramı’mızda paylaştığımız bu kısa filmde” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 26 Eylül Türk Dil Bayramı mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise, “Türk dünyasının köklerini, birlik ve beraberliğini koruyabilmek, devraldığımız medeniyet mirasını yaşatıp, geleceğe aktarabilmek için aziz milletimizin her bir ferdini dilimizi korumaya, en yakın haliyle kullanmaya ve bitmeyen bir yolculuk olan Türkçeyi araştırmaya ve öğrenmeye davet ediyorum” ifadesini kullandı. Bakan Ersoy, Türk Dil Kurumunun Twitter hesabından, 26 Eylül Türk Dil Bayramı’na ilişkin video mesaj yayımladı.