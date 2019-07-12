Bakan Pekcan Endonezyalı mevkidaşı Lukita ile görüştü Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Endonezya Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Enggartiasto Lukita ile bir araya geldi

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Endonezya Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Enggartiasto Lukita ve beraberindeki heyet ile görüştü. Pekcan ve Lukita'nın Ticaret Bakanlığındaki görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ile potansiyel ticaret ve yatırım olanakları ele alındı. Bakanlar, iki ülke arasındaki ticaretin en kısa zamanda 10 milyar dolara çıkarılması konusunda görüş birliğine vardı. Öte yandan, üzerinde çalışılan kapsamlı ticaret ve ekonomik iş birliği anlaşması çerçevesinde de görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantı, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

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