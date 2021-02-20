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Ekonomi Bakan Pakdemirli: 'Üreticilerimize yaklaşık 362 milyon liralık destek ödemelerine bugün başlıyoruz'
Ekonomi

Bakan Pakdemirli: 'Üreticilerimize yaklaşık 362 milyon liralık destek ödemelerine bugün başlıyoruz'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 362 milyon liralık desteği, bugün saat 18.00 itibariyle üreticilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-20 09:10:00 -
Bakan Pakdemirli: 'Üreticilerimize yaklaşık 362 milyon liralık destek ödemelerine bugün başlıyoruz'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilere destek konusunda yaptığı açıklamada, “Süt desteği kapsamında 231.894 üreticimize 772 bin 372 ton çiğ sütü için, 287.654.007 TL , Hayvan Gen Kaynakları için 3.687 yetiştiricimize 51.191.248 TL , Hayvan Hastalıkları Tazminatı için 619 yetiştiricimize 12.015.223 TL, Sertifikalı Tohum Üretim Desteği için 11 firmaya 2.470.818 TL, Sertifikalı Fidan Üretim Desteği için 73 üreticiye 3.706.106 TL Çay Budama Masrafı (ÇAYKUR) için de 4.586.293 TL olmak üzere toplamda 361.623.697 TL destek ödemesi yapacağız. Süt desteği ödemeleri TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak. Buna göre, TC kimlik numarasının sonu '8, 6, 4' olanlar 19 Şubat 2021 tarihi saat 18.00'den, '0, 2' olanlar ise 26 Şubat 2021 tarihi saat 18.00'den sonra yapılacaktır. Diğer ödemeler ise tek parça halinde yapılacaktır. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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