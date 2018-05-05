Bakan Özlü: CHP'de şans görmüyorum

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce’de gerçekleştirilen AK Parti İl Teşkilatı temayül yoklamasını ziyaret ederek, aday adaylarına başarılar diledi.

Bakan Faruk Özlü, burada yaptığı konuşmada diğer partilerin aday adayı bulmakta zorlandıklarını buna karşın Düzce’de 51 tane aday adayı müracaatı olduğunu belirterek, "Bugün temayül yoklaması yapıyoruz. Bu salonda iki defa temayüle girdim ben. 2011 ve 2015 yıllarında. AK Parti’de seçimler her zaman bir şölen havasındadır. Bugün bakın ne kadar güzel. 51 aday adayımız var. Diğer partiler aday adayı bulamazken ki Düzce’de 3 milletvekili çıkıyor. 3 milletvekili aday adayı bulamazken bizim partimizde 51 aday adayı var. Bu Düzcelilerin AK Parti’ye gösterdiği teveccühün, AK Parti’ye gösterdiği eğilimin somut bir göstergesidir. Bu 51 aday adayı arkadaşımızın hepsi birbirinden değerli. Kendi alanlarında başarılı arkadaşlarımız. Ben bugün buraya kendilerine başarılar dilemeye geldim. Kendilerine başarılar diliyorum. Genel merkezimiz bir değerlendirme yapacak" dedi.

"BİZİM PARTİMİZDE KÜSME OLMAZ"

"Bu seçimde kazanan millet olacak” diyen Bakan Özlü konuşmasına söyle devam etti:

"Arkadaşlarımızdan kazananlar, kazanamayanlar, listeye girenler ya da girmeyenler gibi değil, seçim kazananı Düzce olacak. Bizim partimizde küsme olmaz. Ben iki kez temayül yoklamasına girdim. Bütün aşamalardan geçmiş bir kardeşiniz olarak hiçbir zaman kimsenin küstüğünü görmedim. Bizde aday bolluğu var. AK Parti bereketli bir parti. Biz demokrasiyi sindirmiş ve içselleştirmiş bir partiyiz. AK Parti farklıdır. Bu farkı bugün burada görüyorsunuz."

"İLK TURDA ALACAĞIZ"

Bakan Faruk Özlübu seçimlerde CHP’nin şansının olmadığını belirterek, "Ben CHP’de bir şans görmüyorum bu seçimde. Biz inşallah birinci turda alacağız. CHP'nin yaptığı bir değerlendirme. Ben bir şey diyemem kendi takdirleri ama ben birinci turda biteceğine inanıyorum. İkinci tura kalmayacağız" ifadelerinde bulundu.