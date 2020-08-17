Bakan noktayı koydu! İnternetten araç satışında yeni dönem

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle Araç satışıyla ilgili yeni düzenlemeler yapıldı. Yetki belgesi olmayan kişilerin yılda 3 araçtan fazla araç satımı yapması yasaklanırken, internet üzerinden ikinci el araç satışıyla ilgili de yeni düzenlemelere gidildi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihiyle ilgili süre uzatımı tartışmalarına ise son noktayı koydu.

Üçüncü erteleme olmayacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni düzenlemeye ilişkin yaptığı açıklamada, düzenlemenin 1 Eylül 2020 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanacağını belirtti. Düzenlemenin geçtiğimiz yıl ağustos ayında yürülüğe girmesi beklenirken 31 Aralık 2019'a ertelenmiş, yapılan son değişiklik ile uygulama tarihi 31 Ağustos 2020 olarak belirlenmişti.

İnternet satışına düzenleme

Öte yandan yeni düzenleme ile internet satışlarına da çeki düzen verilecek. Araç alım-satım işi yapan kişiler, online kanallar üzerinden verdikleri ilanlarda yetki belgesi numarası, şirket ünvanı ve ismini zorunlu olarak kullanacak. İlanlarda araç alacak kişileri kandıracak ifadelere yer verilmesi engellenirken, ilan siteleri de yetkisi olmayan işletmeler adına üyelik açamayacak.