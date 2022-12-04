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Gündem Bakan Nebati: Asla bel bağlamayız
Gündem

Bakan Nebati: Asla bel bağlamayız

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçtiğimiz gün ekonomi vizyonunu açıklayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir açıklama yaptı. Bakan Nebati, Kılıçdaroğlu'nun yeni başdanışmanı Jeremy Rifkin'le ilgili olarak, 'Sayın Kılıçdaroğlu, bizler, ilim neredeyse alırız ancak ithal ekonomi komiserlerine asla bel bağlamayız. İthal ekonomi komiserlerine bel bağlayanlar, makyajlı sunumların perde arkasında yüksek faiz politikaları vaat ediyor.' ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-04 16:48:00 -
Bakan Nebati: Asla bel bağlamayız

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçtiğimiz gün ekonomi vizyonunu açıklayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir açıklama yaptı. Bakan Nebati, Kılıçdaroğlu'nun yeni başdanışmanı Jeremy Rifkin'le ilgili olarak, 'Sayın Kılıçdaroğlu, bizler, ilim neredeyse alırız ancak ithal ekonomi komiserlerine asla bel bağlamayız. İthal ekonomi komiserlerine bel bağlayanlar, makyajlı sunumların perde arkasında yüksek faiz politikaları vaat ediyor.' dedi.

Nebati, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdiği bir dizi paylaşım yaptı.

Bakan Nebati, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bizler, ilim neredeyse alırız ancak ithal ekonomi komiserlerine asla bel bağlamayız. İthal ekonomi komiserlerine bel bağlayanlar, makyajlı sunumların perde arkasında yüksek faiz politikaları vaat ediyor. Milletimizin defalarca yaşadığı bu senaryoya artık karnı tok. Son 20 yılda mega altyapı yatırımlarını büyük oranda tamamlayan ülkemiz, yüksek faizle sıcak para peşinde koşarak değil, üreterek, istihdam oluşturarak ve ihracat yaparak zenginleşecektir."

"Daha fazla yatırım, daha fazla istihdam ve daha fazla üretime yönelen tüm epistemolojik (bilgi kuramı ile ilgili) kopuşlar bizimdir" diyen Nebati, "Öte yandan sizin de mevcut epistemolojinizden bir kopuş yaşayarak milli menfaatlerimizle bir an evvel barışmanız gerektiği gün gibi ortadadır" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun vizyon adı altında ithal masallarla insanları uyuttuğunu belirten Nebati, "12 çeyrekten bu yana makine ve teçhizat yatırımlarındaki kesintisiz artış sürüyor. İstihdam 31 milyon kişiyle tarihi yüksek seviyesine ulaştı. Sanayinin milli gelir içerisindeki payı artıyor. İhracat ülke tarihimizde ilk kez 250 milyar doların üzerine çıktı" dedi.

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