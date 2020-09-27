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Aktüel Bakan Mustafa Varank'tan Kovid-19 aşısı açıklaması:
Aktüel

Bakan Mustafa Varank'tan Kovid-19 aşısı açıklaması:

"Çalışmalarımızın meyvelerini almaya başladık. İki aşımızda hayvan deneyleri aşaması bitti, Sağlık Bakanlığımıza başvurularımızı yaptık, buradaki gerekli değerlendirme ve bu aşıların pilot üretimiyle ilgili tesislerin sertifikalandırılmasından sonra insan denemelerine başlamak istiyoruz" - "Önümüzdeki dönemde hem aşı hem de ilaçla ilgili önemli neticeler alacağız ve bunları kamuoyuyla paylaşacağız"

Yeniakit Publisher
2020-09-27 08:53:52 -
Bakan Mustafa Varank'tan Kovid-19 aşısı açıklaması:

GAZİANTEP (AA) - RAUF MALTAŞ/VOLKAN KAŞİK - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürüttükleri çalışmaların meyvelerini almaya başladıklarını belirterek, "İki aşımızda hayvan deneyleri aşaması bitti, Sağlık Bakanlığımıza başvurularımızı yaptık, buradaki gerekli değerlendirme ve bu aşıların pilot üretimiyle ilgili tesislerin sertifikalandırılmasından sonra insan denemelerine başlamak istiyoruz." dedi.

Bakan Varank, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlığın Kovid-19'a karşı yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Dünyayı etkisi altına alan salgınla mücadelelerinin çok yönlü sürdüğünü dile getiren Varank, pandemi daha Türkiye sınırlarına girmeden çalışmalara başladıklarını söyledi.

İlk olarak TÜBİTAK öncülüğünde Kovid-19 Türkiye Platformunu oluşturduklarını anlatan Bakan Varank, şöyle devam etti:

"Bu platform altında hem aşı hem de ilaç geliştirme çalışmaları yoğun bir şekilde, son sürat bilim insanlarımızın üstün gayretleriyle devam ediyor. Çalışmalarımızın meyvelerini almaya başladık. Kovid-19 tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacının yerli sentezi, bizim bilim insanlarımız tarafından geliştirildi. Bir yerli ilaç şirketimiz bunu şu anda üretiyor."

- "İnsanlar üzerinde denemelere başlamak istiyoruz"

Varank, Kovid-19'a karşı aşı çalışmalarının sürdüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımızın meyvelerini almaya başladık. İki aşımızda hayvan deneyleri aşaması bitti, Sağlık Bakanlığımıza başvurularımızı yaptık, buradaki gerekli değerlendirme ve bu aşıların pilot üretimiyle ilgili tesislerin sertifikalandırılmasından sonra insan denemelerine başlamak istiyoruz. Burada özellikle hastalığı engelleyici ilaçlarla ilgili çok farklı molekülleri çalışan bilim insanlarımız var. Hepsiyle bütün bu çalışmalar çok yoğun bir şekilde sürüyor. İnşallah önümüzdeki dönemde hem aşı hem de ilaçla ilgili önemli neticeler alacağız ve bunları kamuoyuyla paylaşacağız."

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