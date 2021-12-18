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Teknoloji Bakan Mustafa Varank duyurdu: Türkiye'de bir ilk olacak
Teknoloji

Bakan Mustafa Varank duyurdu: Türkiye'de bir ilk olacak

Batarya hücresi ve modül üretim yatırımına verilecek devlet yardımını değerlendiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye'nin ilk otomobil batarya fabrikası kuruluyor. 2 milyon araç üretme kapasitesine sahip 30 milyar dolardan fazla ihracat yapabilen otomotiv endüstrimiz için dev bir adım" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-12-18 12:49:00 -
Bakan Mustafa Varank duyurdu: Türkiye'de bir ilk olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin ilk otomobil batarya fabrikasının kurulmaya başlandığını belirterek, "TOGG ve Farasis ortaklığında Siro, 15 gigavat saatlik batarya hücresi ve modül üretimi yapacak" ifadesini kullandı.

Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan "Bursa İlinde Yapılacak Olan Batarya Hücresi ve Modül Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı"nı değerlendirdi.

Paylaşımında, Siro Silkroad Temiz Enerji Depolama Teknolojileri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Bursa'nın Gemlik ilçesinde gerçekleştireceği batarya hücresi ve modül üretim tesisi yapımına proje bazlı devlet yardımı verilmesini kapsayan karara yer veren Varank, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ilk otomobil batarya fabrikası kuruluyor. 2 milyon araç üretme kapasitesine sahip 30 milyar dolardan fazla ihracat yapabilen otomotiv endüstrimiz için dev bir adım. TOGG ve Farasis ortaklığında Siro, 15 gigavat saatlik batarya hücresi ve modül üretimi yapacak."

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