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Aktüel Bakan Murat Kurum'dan kritik uyarı
Aktüel

Bakan Murat Kurum'dan kritik uyarı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, suyun sınırlı miktarda olduğunu unutmamak gerektiğini belirterek, yarın çok geç olmadan suya sahip çıkılmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 14:44:00 -

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dünya Su Günü dolayısıyla Twitter hesabından, "Yaşam kaynağımız suyu boşa harcamadan kullanmalıyız. Suyun sınırlı miktarda olduğunu unutmayalım. Yarın çok geç olmadan suyumuza sahip çıkalım" mesajını paylaştı.

Paylaşımda, su kaynaklarının kullanımı ve alınması gereken önlemlere ilişkin video da yer aldı.

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