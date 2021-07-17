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Bakan Murat Kurum’dan destek sözü
Aktüel Bakan Murat Kurum’dan destek sözü
Aktüel

Bakan Murat Kurum’dan destek sözü

Rize'de yoğun sağanak sel ve heyelanları beraberinde getirirken bölgede incelemelerine devam eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum maddi zarar gören ailelere destek sözü verdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-17 16:50:00 -
Bakan Murat Kurum’dan destek sözü

 yeniakit  Ankara 

Yoğun sağanak yağışın etkisiyle, sel ve heyelanların oluştuğu Rize’de son anda kurtulan Karaali ailesini ziyaret eden Bakan Kurum, “Altında ahır bulunan evimizi en kısa sürede yapacağız” diyerek aileye moral verdi.

Rize’de meydana gelen sel ve heyelan felaketinin ardından anında bölgeye giden Kurum incelemelerini sürdürürken mağdur vatandaşların yaralarını da sarmaya devam ediyor.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Kurum, “Güneysu Ballıdere köyümüzde, heyelandan son anda kurtulan 9 kişilik Karali ailemizi ziyaret edip geçmiş olsun dileklerimizi ilettik, incelemelerde bulunduk. Ailemize daha güvenli bir yerde, altında ahırı bulunan evimizi en kısa sürede yapacağız.” sözleriyle evlerini ve ahırlarını kaybeden ailenin umudu oldu.

 

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