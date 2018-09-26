Bakan Murat Kurum duyurdu! Yıllık 100 liraya kiralanabilecek

Belirlenen üç projeyle Hazine taşınmazları uygun koşullarda vatandaşlara kiralanacak.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde, yerli üretiminin artırılması amacıyla ağaçlandırma, hayvancılık ile tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesine ilişkin üç projeyle Hazine taşınmazları uygun koşullarda vatandaşlara kiralanacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum konuya ilişkin paylaştığı detaylarda şunları söyledi:

41.7 MİLYON METREKARE ARAZİ: Üç projeyle Türkiye genelinde toplam 64 ilimizde 41,7 milyon metrekare taşınmaz vatandaşlarımıza sunulmuş olacak.

YILLIK 100 LİRAYA KİRALANABİLECEK: Bu düzenleme ile çiftçilere sağlanan en büyük kolaylık, Hazine taşınmazlarının çok uygun bir bedelle, rayiç bedelin binde biri üzerinden kiraya verilmesidir. Örneğin değeri 100 bin lira olan bir tarlayı yıllık 100 lira üzerinden kiralıyoruz.

İKİ BAKANLIK KOORDİNE EDECEK: Bu 3 proje için Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli olarak taşınmaz tespit çalışmaları yürütecek, üçer aylık periyotlarla yeni alanlar da belirleyerek vatandaşlarımıza sunacağız.