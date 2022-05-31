Bakan müjdeyi verdi! Aidat öder gibi ev alınacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dar gelirli vatandaşların ev sahibi olacağı bir proje üzerinde çalıştıklarını belirterek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın projeyi Ağustos ayında duyuracağını açıkladı.

Bakan Kurum ayrıca TÜFE üzerindeki kira artışlarına da kanuni yaptırım uygulanacağını belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "5 Haziran’da, Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye’nin ilk Sıfır Atık ilçesi olan Kızılcahamam’dan atacağı ilk adımla; “81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşü”müz başlayacak. Tüm şehirlerimizde saat 14.30’da eş zamanlı olarak milyonlarca vatandaşımız doğa için, çevre için yürüyecekler" dedi.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları;

Büyükşehirlerdeki Hazine arazilerini evi olmayanların ev sahibi olması için devreye sokacağız.

Küçük sanayi sitelerinde işyerlerini de kamu eliyle düşük bedelle yapacağız.

Kira artışlarını TÜFE'ye uygun yapmak zorundayız. Kanunen böyle olması gerekiyor.

Ama maalesef fırsatçılık yapan ve açıklanan rakamların üstünde zam yapan kişiler var.

Bu zamlar kanuna aykırıdır. Kanunen yapılacak kira sözleşmesine aykırıdır.

Böyle yapılan artışlar varsa vatandaşlar mahkemeye başvursun.

Vatandaşlar TÜFE üstü artış yapanları bize bildirsin.

TÜFE üstü kira artışı yapana kanuni mueyyideyi uygulayacağız.

4 bakanlık çalışıyoruz. Bir hafta 10 gün içinde çalışmayı meclisimize göndereceğız.