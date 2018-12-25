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Bakan müjdeyi verdi! 37 milyon TL hibe verilecek

Tarım ve Orman Bakan Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamada, "Tarımda kırsal kalkınmaya destek için 50 hayvancılık projesine 37 milyon liralık hibe verilecek" dedi.

25 Aralık 2018 Salı 11:28

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı-Kırsal Kalkınma Programı”(IPARD)-II 3. Çağrı İlanı kapsamında bugün 6. grupta yer alan 50 hayvancılık projesini onaylayarak hibe sözleşmelerinin imzalanma sürecini başlattıklarını ifade ederek, bu destekle birlikte toplam hibenin 781 milyon liraya yükseldiğini söyledi.

50 hayvancılık projesine toplam 37 milyon TL hibe desteği verileceğini belirten Pakdemirli, “Bu projeler sayesinde kırsalda yaklaşık 77 milyon TL’lik yatırım yapılacak. 6. grupta yer alan bu projelerle birlikte IPARD-II 3. çağrı kapsamımda desteklenecek tüm projeleri açıkladık. Böylece toplamda onaylanan 2 bin 316 projeye 781 milyon TL hibe sağladık. Bu hibelerle birlikte kırsalda yaklaşık 1,5 milyar TL tutarında yatırım yapılacak” diye konuştu.

Destekler sürecek

Bu tesislerde 7 binin üzerinde yeni istihdam oluşmasını beklediklerini de vurgulayan Bakan Pakdemirli, TKDK üzerinden kırsal kalkınma projelerini desteklemeye devam edeceklerinin de altını çizdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 11:28
  1. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
  2. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)
  3. Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı-Kırsal Kalkınma Programı
  4. (IPARD)-II 3. Çağrı İlanı
  5. 37 milyon TL hibe verilecek
  6. müjdeli haber

YORUM YAZ

  • AHMETAHMET30 dk önce
    Çok iyi olur. Şimdiye kadar köylü bu kadar desteklenmemişti. Geçenlerde bir CHP li kürsüden" Çiftçimiz desteklenmiyorrr"dediğinde çok güldüm. Acaba hiç bir köye gidip köylü ne yapıyor gördü mü? Ben arada sırada köyüme gidiyorum. Hiçbir geliri olmayan, tarlası da olmayaniki çocuklu bir gence 60 koyun verilmiş. Şimdi o koyunlar 130 tane olmuş. Adam hırslı çalışıp pazarlarıdolaşıp satıyormuş. Köylüler "Vay bee!! , adamın hiç bir şeyi yoktu, 120 bin liralık adam oldu " diyegıptailebakıyorlarmış.Bu destekleme yaygınlaşmalı bir çokçiftçiye 30 ar tane koyun verilmeli.
  • VETERİNER HEKİMVETERİNER HEKİM32 dk önce
    ...SAYIN BAKANIM BU MİLLET ET SEKTÖRÜNE YAPTIĞINIZ SABOTAJI UNUTMAZ... BESİCİLERİN ÇOĞU BATTI.. ET VE SÜT KURUMU KARKAS DANA ETİNİ 29 KESİP BÜYÜK FİRMALARA 22 ZARARINA ET SATIYOR.. BU DA MEVCUT PİYASALARI DÜŞÜRÜYOR. GEÇEN SEN YAĞLI KARKAS ET KESİM FİYATI 28 TL İKEN BU SEN 24 TL, KRİZDEN KAYNAKLI MALİYETLER %30 ARTMIŞ İKEN ETİN FİYATININ KASITLI DÜŞÜRÜLMESİ BESİCİLERİ BATIRDI.. Bİ AK PARTİLİ OLARAK BUNU UNUTMİCAZ SAYIN BAKAN..

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