Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Pelosi'ye sert tepki: İbretlik cehalet
ABD'li siyasetçi Nancy Pelosi'nin Donald Trump'a yönelik "Türkiye'de değilsin" şeklindeki küstah sözlerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan sert tepki geldi.
ABD Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi, Donald Trump üzerinden Türkiye'ye salya akıttı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı örnek gösteren Pelosi, Trump'ın uzun süredir görevde olan bu liderlere özendiğini söyledi.
Trump'ın seçimleri kaybetmesi durumunda görevini barışçıl bir şekilde teslim edip etmeyeceğiyle ilgili soruları yanıtlamaktan kaçınması hakkında gazetecilere konuşan Pelosi küstah sözler sarfederek Türkiye'de demokrasi olmadığını ileri sürdü.
Trump'ın başkanlık yemininin gerekliliklerini yerine getirmesi gerektiğini söyleyen Pelosi, "Sayın Başkan Kuzey Kore'de değilsiniz; Türkiye'de değilsiniz; Rusya'da değilsiniz: Suudi Arabistan'da değilsiniz. Burası ABD, burası bir demokrasi" diye konuştu.
Çavuşoğlu'ndan sert tepki
Trump üzerinden Türkiye'ye nefret kusan Pelosi'nin bu küstah sözlerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan sert tepki geldi. Twitter hesabından açıklama yapan Çavuşoğlu, "İbretlik cehaletiyle Nancy Pelosi'nin ABD Temsilciler Meclisi Başkanlığı'na kadar yükselmesi esas Amerikan demokrasisi adına kaygı vericidir. Türk Milletinin iradesine saygı duymayı öğreneceksiniz" ifadelerini kullandı.