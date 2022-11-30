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Gündem Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye harekat cevabı: Gölge etmesinler yeter
Gündem

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye harekat cevabı: Gölge etmesinler yeter

Bükreş’te "NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı"na ilişkin basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'ye yapılması planlanan kara harekatına ilişkin "Gölge etmesinler yeter. Amerika başta olmak üzere bazı müttefiklerin Suriye'deki terör örgütlerine desteği apaçık ortada. Bu destekleri sonlandırmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-30 14:02:00 - 2022-11-30 14:17:16
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye harekat cevabı: Gölge etmesinler yeter

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bükreş’te "NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı"na ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları:

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği

Açıklamalar güzel ama somut adımlar görmemiz lazım. Bunları söyledik. Birlikte çalışma konusunda mutabık kaldık.

Suriye'ye kara harekatı

Gölge etmesinler yeter. Amerika başta olmak üzere bazı müttefiklerin Suriye'deki terör örgütlerine desteği apaçık ortada. Bu destekleri sonlandırmaları gerekiyor.

'Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlama, terörle mücadele etme hakkı var ama...' diyerek hemen uluslararası hukuk, siviller... Havadan vurun da karadan girmeyin gibi Türkiye'yi engellemeye çalışan girişimler görüyoruz. Biz gerekli cevapları verdik. Müttefiklerden destek bekliyoruz. Teröristleri mağdur gösteren açıklamalar duymak istemiyoruz.

Sadece İsveç ve Finlandiya'ya değil. Onlar da bize diğer NATO ülkelerini örnek gösteriyorlar. Haklılar. Sahadaki mücadelede biz muktedir bir devletiz, üstesinden geliriz.

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