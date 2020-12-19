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Aktüel Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Endonezya'ya gidecek
Aktüel

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Endonezya'ya gidecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 20-22 Aralık 2020 tarihlerinde Endonezya'ya çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Yeniakit Publisher
2020-12-19 18:54:00 -
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Endonezya'ya gidecek

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız 20-22 Aralık 2020 tarihlerinde Endonezya'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin tüm veçheleriyle ele alınması, ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.

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