Bakan Memişoğlu sağlık çalışanlarına seslendi: Milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahipsiniz

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, 14 Mart 2026 Cumartesi günü, İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesi’nde düzenlenen “14 Mart Tıp Bayramı İftar Programı”na ev sahipliği yaptı.

İstanbul Üniversitesi ile Tıp Bayramı’nın tarihi üzerine bilgi veren Sağlık Bakanı Memişoğlu, “14 Mart 1919’da sergilenen dik duruş, aynı zamanda millî iradenin ve bağımsızlık kararlılığının da güçlü bir sembolü olmuştur. Bu yönüyle 14 Mart, bizler için bir bayram olmanın ötesinde; tarihî bir şuurun, ortak ideallerin ve güçlü bir duruşun adı hâline gelmiştir.” dedi.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, “Hekimlik; bilgiyi merhametle, şifayı vicdanla, emeği sabırla buluşturma sanatıdır. İnsan hayatına dokunan her bir sağlık çalışanımız esasında insanlığın ortak değerleri olan ‘iyiliği’ ve ‘doğruluğu’ da temsil etmektedir. Bu nedenle sağlık hizmetleri birer görev olmakla birlikte büyük bir sorumluluk ve emanet bilinci de taşımaktadır.” diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, bu bilinçle birlikte son 23 yılda sağlık alanında tarihî bir dönüşümün hep birlikte gerçekleştirildiğini vurguladı.

Bugün Türkiye’nin modern hastaneleri, gelişmiş yoğun bakım üniteleri, nitelikli yatak kapasitesi ve dev sağlık ordusuyla güçlü ve yaygın bir sağlık sistemine sahip olduğunu ifade eden Sağlık Bakanı Memişoğlu, her gün milyonlarca vatandaşa hizmet sunan bu yapının ülkemizin sağlık alanında uluslararası düzeyde takdir gören ve örnek alınan güçlü organizasyon kabiliyetini açıkça ortaya koyduğunu söyledi.

Bakan Memişoğlu, GÖKBEY helikopter ambulanslarının bu yıl acil sağlık hizmetleri filosuna katılarak göreve başlayacağını aktararak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitaben “Liderliğinizde ilaçtan aşıya, tıbbi cihazdan biyoteknolojiye kadar uzanan her alanda yerli ve millî üretim hamleleriyle sağlık teknolojilerinde küresel ölçekte söz sahibi olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.” dedi.

En güçlü sağlık sisteminin ve en gelişmiş altyapının dahi onu ayakta tutan fedakâr sağlık çalışanları olmadan gerçek anlamını bulamayacağını belirten Sağlık Bakanı Memişoğlu, “Pandemi döneminde, afet zamanlarında ve ihtiyaç duyulan her an gece gündüz demeden görev yapan siz değerli hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız, milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahipsiniz.” şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının göstermiş olduğu özveri ve adanmışlığın vatandaşın sağlık sistemine duyduğu güvene ve memnuniyete de yansıdığını söyleyerek “TÜİK verilerine göre sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı son bir yılda 6,2 puan artmıştır. Bu yükseliş, doğru yolda olduğumuzun açık bir göstergesidir.” ifadelerini kullandı.

14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayan Sağlık Bakanı Memişoğlu, “Gösterdikleri üstün gayret ve fedakârlıklar için hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın her birine gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Bu anlamlı günde, başta aziz görev şehitlerimiz olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm hekimlerimizi ve sağlık çalışanlarımızı da rahmetle yâd ediyorum.” diyerek konuşmasını tamamladı.

Sabuncuoğlu Şerefeddin Ödülleri Takdim Edildi

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a günün anısına İbn-i Sina’nın “el-Kanun fi’t-Tıbb” adlı eserini hediye olarak sundu.

Programın sonunda 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında her yıl düzenlenen Sabuncuoğlu Şerefeddin Ödül Töreni’ne geçildi. Ödülleri sahiplerine Cumhurbaşkanı Erdoğan takdim etti.

Denizli Devlet Hastanesinden Hemşire Safure Aksoy “Hizmet”, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinden Prof. Dr. Kartal Emre Aslanger “Özel Plaket”, Emekli Hekim Gülsen Ataseven ise “Vefa” kategorilerinde ödül aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sağlık Bakanı Memişoğlu, ödül ve plaket alanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.