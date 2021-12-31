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Aktüel Bakan Mehmet Nuri Ersoy'dan yeni yıl mesajı
Aktüel

Bakan Mehmet Nuri Ersoy'dan yeni yıl mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2021 yılında yurt dışından 29 milyon turisti ağırlayan Türkiye'nin 2022'de turizm alanında çok daha yoğun bir dönem yaşayacağını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-31 21:06:00 -
Bakan Mehmet Nuri Ersoy'dan yeni yıl mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeni yıl mesajında, Türkiye ve dünyanın geride bırakılan yılda çok kritik süreçlerden geçtiğini belirtti.

Başta salgın olmak üzere küresel sorunların toplumu birçok açıdan etkilediğini ancak kültür ve sanatın insan yaşamına kattığı dinamizmden aldıkları güçle topluma yaşam sevinci aşılamaya ve sanat dolu günleri sürdürmeye gayret ettiklerini vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

"Bir an bile umutsuzluğa kapılmadan toplumumuzun moralini diri tutacak proje ve etkinliklerle dolu bir yılı geride bıraktık. 2021 yılında yurt dışından 29 milyon turisti ülkemizde ağırladık. 2022 yılında ise ülkemiz turizm alanında çok daha yoğun bir dönem yaşayacak. 2022 yılının, kültür ve sanatla dopdolu bir yıl olması ümidiyle başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyaya barış, huzur ve sağlık getirmesini diliyor, vatandaşlarımıza saygılarımı sunuyorum."

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