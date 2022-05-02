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Aktüel Bakan Mehmet Nuri Ersoy'dan "Ramazan Bayramı" mesajı
Aktüel

Bakan Mehmet Nuri Ersoy'dan "Ramazan Bayramı" mesajı

Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Geride bıraktığımız zorlu süreç bizlere, sevdiklerimiz ve ailemizle birlikte olmanın ne kadar kıymetli olduğunu gösterdi. Bu bayramda, büyüklerimizi unutmadan, küçüklerimizi sevindirerek bayramın bayram tadında geçirilmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-02 09:41:00 -
Bakan Mehmet Nuri Ersoy'dan "Ramazan Bayramı" mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Ersoy, mesajında, bereket ve huzur içinde ramazan ayını tamamlayarak bayrama erişildiğini belirtti.

Ramazan Bayramı'nın, küresel salgının etkilerinin iyice azaldığı bir dönemde yeniden eski bayramlar tadında kutlanacağını kaydeden Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"Geride bıraktığımız zorlu süreç bizlere, sevdiklerimiz ve ailemizle birlikte olmanın ne kadar kıymetli olduğunu gösterdi. Bu bayramda, büyüklerimizi unutmadan, küçüklerimizi sevindirerek bayramın bayram tadında geçirilmesini temenni ediyorum. Bayram tatili nedeniyle yola çıkan herkesten de kurallara uygun araç kullanmalarını önemle rica ediyorum. Bayramın, ülkemiz, İslam alemi ve tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini dileyerek herkesin bayramını tebrik ediyorum."

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