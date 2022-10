Bakan Mehmet Nuri Ersoy'dan müzisyen Onur Şener 'istek şarkı' cinayetine ilişkin açıklama geldi

Ankara'da müzisyen Onur Şener, istek şarkıyı söylemediği için tartıştığı kişilerce öldürüldü. Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı. İkisi kamuda müfettiş, biri Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nde mühendis olan 3 zanlı tutuklandı. Gözaltına alınan iki kadın ise serbest bırakıldı.

Bakan Ersoy'dan müzisyen Onur Şener cinayetine ilişkin açıklama geldi!

Bakan Ersoy, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamındaki sergilerin açılışı için bulunduğu Resim ve Heykel Müzesi'nde, müzisyen Şener'in, istek parçasını söylemediği gerekçesiyle öldürülmesine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Onur Şener'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dileyerek sözlerine başlayan Ersoy, sanatın iyileştirici özelliğiyle var olmasını istediklerini söyledi.

Şener'i öldürenlerin yakalanmasının tek tesellileri olduğunu dile getiren Ersoy, "En kısa zamanda en ağır şekilde cezalandırılırlar ve layığını bulurlar diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

- "BAKANLIK OLARAK TAKİP EDECEĞİZ"

Ersoy, bir gazetecinin "Bakanlık olarak takipçisi olacak mısınız? Size ulaşan yeni bilgiler var mı?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Biz Bakanlık olarak takip edeceğiz. Süreç zaten hızlı ilerliyor, bundan sonraki hukuki bir süreç. Savcılık ve mahkeme aşamaları devam edecektir. Bizim en büyük isteğimiz suçlu bulunan kişilerin hak ettiği cezayı almasıdır. İnşallah örnek olacak bir cezayla da bundan sonraki olası olayların önüne geçilmiş olur diye düşünüyorum."

Onur Şener neden öldürüldü, kimdir? Onur Şener olayı nedir?



Ankara'da "istek şarkı" cinayeti: Müzisyen Onur Şener hayatını kaybetti

Ankara'da müzisyen Onur Şener cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay dün gece Çankaya ilçesine bağlı Çayyolu semtindeki bir eğlence yerine meydana geldi. Eğlenmeye gelen bir grup, müzisyen Onur Şener'den şarkı istedi. Şener ise şarkıyı bilmediğini belirtti. Bunun üzerine gruptan üç kişi müzisyenle tartışmaya başladı, tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Onur Şener, eğlence yerinin çıkışında 3 zanlının saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırdı. Boğazından cam parçalarıyla ağır yaralanan ve hastaneye sevk edilen Şener, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Emniyet güçleri cinayet sonrası soruşturma başlattı. İlker K., Ali G., Semih S. ile birlikte eğlendikleri J.E. ve G.G. isimli iki kadın gözaltına alındı. Zanlılar emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İlker K., Ali G., Semih S; savcılık ifadelerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından "kastan öldürme" suçlamasıyla tutuklandı. İki kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Ali G. ve Semih S., ilk ifadelerinde, Onur Şener'i İlker K.'nin öldürdüğünü, kendilerinin ise ayırmaya çalıştığını ileri sürdü. İlker K. ise Şener'i kendisinin öldürmediğini ve kimin yaptığını bilmediğini iddia etti.

ÜÇÜ KAMU ÇALIŞANI

İlker K. ile Ali G'nin kamuda müfettiş Semih S'nin ise Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nde mühendis olduğu öğrenildi.

ONUR ŞENER'İN ÖLÜMÜ İLE İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN ÜÇ KİŞİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

'BİRA BARDAĞINI FIRLATTIM'

Ankara'da, şarkıcı Onur Şener'in boğazının cam bardakla kesilerek öldürülmesiyle ilgili tutuklanan İlker Karakaş, Ali Gündüz ve Semih Soyalp'in ifadeleri ortaya çıktı. İlker Karakaş, "Onur Şener üzerime gelirken, 'Bize doğru gelme' diye seslendim sonra ben bira bardağını fırlattım ama denk gelip gelmediğini hatırlamıyorum. Ancak benim elimde bira bardağının sapı kalmadı. Birlikte yere yuvarlanınca bir kere yumruk salladım ancak denk geldi mi, bilmiyorum. O sırada bir kadın, bana saldırıyordu, ona vurmak istemediğim için tutmaya çalıştım. Aramızdaki arbede çok uzun sürdü. Benim arkam dönük olduğu için arkadaşlarımın ne yaşadığını bilmiyorum. Duyduğum kadarıyla onlar da boğuşma yaşamışlar" dedi.

'BARDAK İLE ONUR'UN KAFASINA VURDU'

Semih Soyalp ise İlker Karakaş ile Onur Şener'i ayırmaya çalıştığını belirterek, "Ben Onur'a vurmadım, sadece ayırmaya çalıştım. Elimin kesildiğini çok sonradan anladım. Onur beni itince yolun ortasına doğru düştüm. Orada mı elim kesildi, bilmiyorum. İlker elindeki bira bardağı ile sert bir şekilde Onur'un kafasına vurdu. Onur sersemleyince İlker'in üzerine atladı, yere düşünce İlker bir kaç tane yumruk attı. O sırada Ali yerde yatıyordu. Ben suçsuzum" diye konuştu.

Ali Gündüz de Onur Şener'in kendilerine saldırdığını ileri sürerek, "Solist Onur gelirken arbede oldu. Bize saldırmaya geliyordu hatta bize saldırdı. O sırada itiş kakış oldu. Ben kaldırımdan yere düştüm sonra da yerden kalkamadım. İlker elindeki bira bardağını Onur'un kafasına vurdu. Onur'u darbetmedim, suçsuzum" dedi.

ONUR ŞENER KİMDİR KAÇ YAŞINDAYDI?

Müzisyen olan Onur Şener'in 1977 doğumlu olduğu söylenmektedir. Türk Eğitim Derneği (TED) 1995 mezunu olan Onur Şener, çok sevdiği müzikle kariyerine devam etti. Yolu 2013 yılında O Ses Türkiye ve Acun Ilıcalı ile kesişti. O Ses Türkiye programında "Show Must Go On" şarkısıyla hafızalara kazınan Onur Şener, Hadise ile de düet yapmıştı. Şener'in sesi oldukça beğeni toplarken yıllar içerisinde birçok mekanda sahne aldı. Genç müzisyenin evli ve bir kız çocuğu olduğu biliniyor.



İlginizi çekebilir → CIA direktörü David Petraeus: Rusya'nın Ukrayna'daki birliklerini, teçhizatını ve filosunu yok ederiz! → TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir → Yakacak yardımı başvurusu: Doğal gaz yardımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? Doğal gaz yardımı ne kadar oldu? → TIKLAYINIZ