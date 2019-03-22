0553 313 94 23

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu: “El ele, gönül gönüle vereceğiz”

Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

22 Mart 2019 Cuma 13:31
Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu: “El ele, gönül gönüle vereceğiz”

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, toplumun tüm kesimleriyle el ele, gönül gönüle vererek 2019 yılında gönül köprüleri kuracaklarını söyledi.


Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın, ‘2019 Gönüllülük Yılı’ kapsamında gençlere yönelik gönüllülük faaliyet programına ilişkin Lütfü Kırdar Kongre Merkezi’nde toplantı düzenlendi. Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Bakanlık olarak 2019’u ’Gönüllülük Yılı’ ilan ettik. Toplumumuzun tüm kesimleriyle, kamu kurum ve kuruluşlarımızla, bakanlıklarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla el ele, gönül gönüle vereceğiz ve 2019 yılında gönüller kuracağız. Gençlerimizin potansiyelini ortaya koyma açısından, bir takım toplumsal ihtiyaçlarda gençlerimize imkan tanıma açısından çok güzel faaliyetlere imza atacağız. Tüm kuruluşlarımızla çok verimli bir toplantı oldu. Bundan sonraki süreci çok hızlı el birliği ile yöneteceğimize, gönül faaliyetleri kapsamında sağlıktan eğitime, kütüphanelere, edebiyata, şiire kadar pek çok alanda gönüller kurarak çok önemli projeleri gerçekleştireceğimize inanıyorum. Hayırsever bir toplumuz, dünyanın en cömert ülkesiyiz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 8.1 milyar Dolar harcamamız var. İnşallah gönüllülük faaliyetleri kapsamında da daha kurumsal bir şekilde çok daha ileriye gönüller kurarak yürüyeceğiz” ifadelerini kullandı.


Gençlerin hayırseverlikle, iyilikle ilgili çok güzel duyguları olduğuna dikkat çeken Kasapoğlu, “Gençlerimiz, atalarımızdan miras aldığımız bu iyilikseverliği daha yukarılara taşıma ve gelecek nesillere emanet etme konusunda heyecanlılar. Gençlerimizle her buluşmamızda bunu görüyorum” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 13:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni Zelanda'daki terör saldırısı
    1. Yeni Zelanda'daki terör saldırısı
    2. ‘Yaşlılara Saygı Haftası’ etkinliğinde..
    3. Beyoğlu’nda yaklaşık 30 bin kişiye iş..
    4. AXA Sigorta Kupa Volley: Galatasaray..
    5. Ve Ryan Babel Süper Lig'e geri..
    6. Prof. Dr. Tezcan: "Topuk kanı..
    7. AK Parti’den Cumhurbaşkanı mitingine..
    8. Şeyh Edebali Üniversitesi’nde Nevruz..
    9. Beykoz Adayı Murat Aydın: “Bizim için..
    10. Hafif ticari araçla motosiklet..
    11. Antalya'da "torbacı" operasyonu
    12. "Güney Kariyer Fuarı"na yoğun ilgi
    13. Son dakika: Gaziantep'te korkutan..
    14. DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 4..
    15. Başkan Altun ve Ziraat Mühendisleri,..
    16. Tuna: “Bu kenti sevginin, kardeşliğin..
    17. Akıncı Üssü davası
    18. Brexit’in ertelenmesi Alman şirketleri..
    19. DPÜ’lü Öğretim Üyesi Dr. Şenol’a ödül
    20. Kadın çiftçilere çilek yetiştiriciliği..
    İmamoğlu'nun 15 Temmuz'da attığı skandal tweet ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun 15 Temmuz'da attığı skandal tweet ortaya çıktı
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev