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Gündem Bakan Kurum, Haluk Levent'i
Gündem

Bakan Kurum, Haluk Levent'i

Yeniakit Publisher
2024-07-23 09:35:00 -
Bakan Kurum, Haluk Levent'i

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'i kabul etti.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deprem ve kentsel dönüşüm konularının kritik olduğunu belirterek, süreçte herkesin katkısına ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

Haluk Levent ile buluşarak fikirlerini ve çalışmalarını dinlediğini kaydeden Kurum, "Asrın felaketinin izlerini hep birlikte sileceğiz." ifadesini kullandı.

Haluk Levent ise sosyal medya hesabındaki paylaşımında, şu bilgileri paylaştı:

"Malatya ve Gaziantep'te yaptığımız Ahbap çelik evler ile ilgili Sayın Murat Kurum bakanımıza bilgi verdik. Engelli bireyleri olan ve aynı zamanda depremden etkilenen ailelerin belirlenmesi, teslim edilmesi, teknikleri ve yolları üzerine görüş alışverişinde bulunduk."

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