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Aktüel Bakan Kurum: "Geri kazanım sektörümüzün yıllık ham madde ihtiyacının yarısını iç piyasadan karşılaması zorunlu hale getirilecek."
Aktüel

Bakan Kurum: "Geri kazanım sektörümüzün yıllık ham madde ihtiyacının yarısını iç piyasadan karşılaması zorunlu hale getirilecek."

Yeniakit Publisher
2020-08-31 12:06:44 -
Bakan Kurum: "Geri kazanım sektörümüzün yıllık ham madde ihtiyacının yarısını iç piyasadan karşılaması zorunlu hale getirilecek."
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