Bakan Koca'nın uyarısı üzerine Edirneliler tedbirlere daha sıkı uymaya başladı

EDİRNE (AA) - Edirne'de toplu alanlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan vatandaşların sayısı azaldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenlediği toplantıda vaka sayılarının son haftada artış gösterdiği iller arasında Edirne'yi de saymıştı. Vakalardaki artış uyarısını dikkate alan Edirneliler toplu alanlarda tedbirlere daha sıkı sarıldı.

Maskesini kurallara uygun takmayanların sayısı önceki günlere göre azaldı, sosyal mesafeler korunmaya çalışıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesinin ardından kentin en işlek caddelerinde Edirnelilerin kurallara uyduğu, çok az sayıda kişinin kural ihlali yaptığı gözlendi.

Hem yabancı dillerde hem Türkçe anonslarla uyarılan kent sakinleri ve turistler, polisin sıklıkla denetimiyle de karşılaşıyor.

- Edirne Valisi Ekrem Canalp mesajla uyarmıştı

Vaka hikayeleri araştırıldığında, ev hanımlarındaki sayının artışı tespit edilmesi üzerine Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirnelileri hem kısa mesajla uyarmış hem de sivil toplum kuruluşların başkanlarından, üyelerini uyarması ricasında bulunmuştu.

Vali Canalp'in mesajında Kovid-19 salgınına ilişkin Edirne il merkezi ve ilçelerde son zamanlarda ev hanımlarının vaka artışında belirgin bir yükseliş gözlemlendiği ifade edilerek "Lütfen üyelerinizi özellikle ev hanımlarını kendi aralarında gün düzenlememe, komşu ziyareti yapmama ve sosyal izolasyona dikkat etmeleri konularında uyarınız. Bu konuda üst düzeyde duyarlılık gösterilmesi Kovid-19 ile mücadele açısından çok büyük önem arz etmektedir." denilmişti.

-"Vaka sayısı düşecek buna inanıyorum"

Ekmeğini sokakta kestane satarak kazanan Mert Alan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehri en iyi kendisinin gözlemlediğini, son günlerde maskesiz kimseyi görmediğini söyledi.

Sağlık Bakanı Koca'nın uyarısının etkili olduğunu ifade eden Alan, "Bakan 'artış var' deyince etkili oldu. Maskesiz kimseyi görmüyorum. İnşallah vaka sayıları düşecek, ben inanıyorum" dedi.

Sokak çalgıcısı Remzi Küçükduvan da müzisyen arkadaşlarıyla önlemlerini alarak sanatlarını sokakta icra ettiklerini anlattı.

Vatandaşlardan Macit Badoğlu ise tedbirlerin daha sıklaştırılması gerektiğini, yaşlıların kendilerini korurken bazı gençlerin hala "bana bir şey olmaz" tavrında olduklarını ifade etti.

