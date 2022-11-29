Bakan Koca'dan koronavirüs bilgilendirmesi! Sevindiren gelişmeyi açıkladı
Türkiye'deki Kovid-19 vakaları hakkında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de vaka sayısının 3 binlerde olduğunu ve artış beklenmediğini vurguladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarının 3 binlerde olduğunu duyurdu. Bakan Koca, vakalarda artış beklenmediğini belirtti.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, 'Covid vakaları 3 binlerde. Büyük bir artış beklenmiyor. Turkovac’la ilgili bilimsel çalışmalar dünya bilim literatürüne girdi. Birçok çalışma saygın uluslararası dergilerde yayınlandı. Etkili, güvenilir bir aşımız var. Risk grubunda olanlar tereddütsüz Turkovac aşısı olabilirler.' ifadelerini kullandı.
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