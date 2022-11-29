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Gündem Bakan Koca'dan koronavirüs bilgilendirmesi! Sevindiren gelişmeyi açıkladı
Gündem

Bakan Koca'dan koronavirüs bilgilendirmesi! Sevindiren gelişmeyi açıkladı

Türkiye'deki Kovid-19 vakaları hakkında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de vaka sayısının 3 binlerde olduğunu ve artış beklenmediğini vurguladı.

Yeniakit Publisher
2022-11-29 19:41:00 -
Bakan Koca'dan koronavirüs bilgilendirmesi! Sevindiren gelişmeyi açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarının 3 binlerde olduğunu duyurdu. Bakan Koca, vakalarda artış beklenmediğini belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, 'Covid vakaları 3 binlerde. Büyük bir artış beklenmiyor. Turkovac’la ilgili bilimsel çalışmalar dünya bilim literatürüne girdi. Birçok çalışma saygın uluslararası dergilerde yayınlandı. Etkili, güvenilir bir aşımız var. Risk grubunda olanlar tereddütsüz Turkovac aşısı olabilirler.' ifadelerini kullandı.

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