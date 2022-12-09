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Aktüel Bakan Koca’dan hastane randevularıyla ilgili çağrı!
Aktüel

Bakan Koca’dan hastane randevularıyla ilgili çağrı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastane randevusu alan vatandaşların daha duyarlı olması çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-12-09 17:08:00 -
Bakan Koca’dan hastane randevularıyla ilgili çağrı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastane randevusu alan vatandaşların daha duyarlı olması çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedavi ihtiyacı duyulmamasına rağmen hastaneden randevu alan vatandaşların daha duyarlı olması konusunda çağrı yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alarak uzmana görünen, herhangi bir hastalık tanısı konmayan, tedaviye ihtiyaç duymayan çok hastamız var. İyi olduğumuzu doktordan duymak güzel olmasına güzel ama tedavisi gecikirse üzüleceğimiz hastaları düşünelim" ifadelerine yer verdi.

 

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