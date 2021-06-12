Bakan Koca yeni rekoru duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, rekor duyurusu paylaşımında "Saat 23.59. Son 24 saat içinde toplam 597.647 doz aşı yapıldı. Bu vakte kadar çalışan arkadaşlarımıza, aşı randevusunu aksatmayan vatandaşlarımıza binlerce teşekkür! Aşı, fedakârlık, planlama: Hepsi var, sorun yok!" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca daha önce yaptığı paylaşımda "500 BİNİNCİ DOZ aşı az önce yapıldı! GÜNLÜK doz sayısında ileriki saatlerde yeni bir rekora ulaşacağız. Çalışanlarımız iş başında. Günlük kapasitemiz bu dozun 3 katından fazla. Hadi bakalım: Bugünkü aşı toplam kaç doza ulaşacak? Öte taraftan maçın sonucu ne olacak?" demişti.