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Bakan Koca: Salgın iyice geriledi
Sağlık Bakan Koca: Salgın iyice geriledi
Sağlık

Bakan Koca: Salgın iyice geriledi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınının iyice gerilediğini, yenileceği günün yakın olduğunu ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-06-14 00:38:00 -
Bakan Koca: Salgın iyice geriledi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınının iyice gerilediğini, yenileceği günün yakın olduğunu belirtti.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün vefat sayımız 53. Çok can yakıcı sayılardan bugünlere geldik. Vaka sayımız 5 bin 12. Bir kez daha gördük; zaferi, yolu kararlı yürüyenler kazanır. Salgın iyice geriledi, yenileceği gün çok yakın." ifadelerini kullandı.

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